Zidane: "Quiero a esta plantilla como está"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, salió satisfecho del estreno de LaLiga Santander con victoria (0-3) ante el Deportivo de la Coruña y aseguró que quiere a su "plantilla como está", al tiempo que valoró el dominio que ejerció su juego sobre el césped de Riazor, con el objetivo de "intentar jugar bien".

"Casemiro tiene estas cosas y puede llegar. Cuando estamos en campo contrario y ese tipo de jugadas, él puede estar ahí. Me alegro por su gol, pero no es su primer trabajo y lo sabemos. Nacho siempre cumple y está concentrado, también cuando no juega. No jugó mucho en los anteriores partidos, de repente juega y lo hace muy bien. Me alegro porque puedes cambiar de jugador o de dibujo pero los jugadores que salen lo hacen perfecto", añadió.

Por último, Zidane se refirió a la expulsión de Sergio Ramos, por segunda amarilla, en la última jugada del partido. "No estoy contento con lo que pasó con Sergio. No me gusta ver salir a un jugador y ya está, pero es algo que no podemos cambiar. No sé si la tarjeta a Ramos ha sido justa, lo tengo que ver luego, pero no voy a hablar de eso. Él salta, una falta y se acabó. Pierdo un jugador y no puedo estar contento", finalizó.