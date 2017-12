Zidane: "El Real Madrid siempre ha sido grande, no creo que sea el mejor año de su historia"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que tienen la cabeza exclusivamente puesta en el enfrentamiento de este miércoles ante el Al Jazira y en ganar el Mundial de Clubes, torneo que podría ser el quinto título del 2017, algo que para el francés "no" hace que sea el mejor año de la historia de un club que "siempre ha sido grande".

"No creo", zanjó Zidane este martes en rueda de prensa preguntado por la posible consecución de un quinto título en un año natural, algo inédito en la historia del club que ya ha ganado en 2017 Liga de Campeones, Liga Santander y las Supercopas de Europa y de España. "El Real Madrid siempre ha sido grande, pero este título nos motiva a mí y a todos los jugadores. Queremos defenderlo", añadió.

El preparador madridista también advirtió que esta es "otra competición" y que no van a pensar el casi decisivo Clásico del 23 de diciembre. "Estamos aquí para eso y pensamos sólo en esta competición y nada más", aseveró.

Por ello, ve "un poco extraño" que la FIFA dictamine que si un jugador es expulsado en la final o el tercer y cuarto puesto tuviese que cumplir sanción ante el FC Barcelona. "Para mí son dos competiciones diferentes y me parece un poco fuerte si pasa, pero no va a pasar nada porque soy positivo y ante el Barcelona vamos a jugar todos. Lo aceptamos porque no podemos hacer nada", afirmó.