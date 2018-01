Zidane: "Es muy bonito hablar en negativo del Real Madrid, vende más"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, insistió en que ve cosas positivas en su equipo pese a su actual rendimiento y aseguró, con ironía y hacia los medios de comunicación, que "vende más hablar en negativo", subrayando que lo que necesitan es ganar partidos "para tener la continuidad necesaria para recuperar la confianza".

"Me gustó mi equipo, no todo el partido, hay que escuchar un poco lo que digo, son jugadores que no juegan mucho. Es fácil decir que todo está mal en vuestra posición (la de la prensa), sabéis que no es todo negativo, pero es muy bonito hablar en negativo, vende más. Estoy cansado de eso, pero no lo voy a cambiar", se quejó Zidane este viernes en rueda de prensa previa al choque contra el Villarreal.

Para el francés, que insistió en que no está "de acuerdo" con que estén tan mal porque ve "los partidos después dos o tres veces", "lo complicado" actualmente es "no mirar y no escuchar lo que se dice" del equipo. "Es muy complicado hoy en día, que todo lo que se dice es negativo y no es asó, yo no lo veo así. La situación es la que es, pero tenemos que sacar lo positivo, estamos vivos en todas las cosas y no estamos tan mal como se puede decir, hay que buscar energía positiva entre nosotros", recalcó.

En este sentido, el técnico indicó que "sí" ha notado "un cambio" tras la charla del martes. "Es para eso, siempre sacas algo positivo luego hay que demostrarlo en el campo", aclaró. "Lo que nos falta no es un falta de juego, es la continuidad necesaria para recuperar la confianza que debemos tener y eso es ganando partidos, y últimamente es difícil", admitió.

Además, no cree que esté siendo "injusto" con algunos jugadores de la plantilla que podrían pensar que entrenan mejor para tener más minutos. "No creo que piensen eso. Intento llevar una plantilla muy buena y es una labor difícil. Tengo que tomar decisiones, son mis decisiones, pero no creo que sea injusto. Todos son importantes, es verdad que unos menos porque la situación no hace que pueda cambiar muchas cosas", confesó.

Zidane también sabe que tienen una "situación diferente a la del año pasado" y que su supervivencia en la Copa les impide hacer "una minipretemporada". "No tenemos tres semanas para trabajar fuerte como el año pasado porque jugamos cada tres días, pero eso no impide tampoco no hacer nada", advirtió.

"Cada vez que podemos meter algunas 'cositas' lo hacemos, como por ejemplo con alguno que no juega el de entre medias, pero no todos a la vez", advirtió el francés, que tiene claro que deben encontrar su "mejor momento" si quieren eliminar en la Liga de Campeones al PSG. "La idea es recuperarlo dentro de poco, sólo hay que dar un poco más y entrenar un poco más", añadió.

De su plantilla, habló de Cristiano Ronaldo, que "se encuentra bien físicamente, que es lo más importante" y que "va a volver a marcar", y de Karim Benzema, del que no sabe "cuando va a volver". "Ha vuelto a pisar el césped, veremos como mejora y su evolución. Tengo ganas de que vuelva, pero iremos despacio con él porque no queremos arriesgarnos y queremos que esté al 200 por 100 con nosotros", detalló.

Por otro lado, no está "preocupado" por la reacción de la afición. "Queremos que la gente venga a ayudar, como siempre ha hecho, y que no escuche mucho lo que se puede decir. Les necesitamos, igual que cuando estamos bien no hay que tener euforia", puntualizó.

Y sobre el mercado invernal, en relación a los refuerzos que está realizando el FC Barcelona, volvió a dejar claro que no necesita a nadie. "Si tienes un jugador que está disponible y que va a aportar más de lo que tienes... Pero no lo tengo, no veo algo o alguien que pueda cambiar todo eso", zanjó.

Finalmente, demandó "atención total" para la visita de este sábado del Villarreal. "Sabemos que va a ser un partido contra un rival muy bueno, que está haciendo una muy buen temporada y sin perder muchos partidos. Con balón es un equipo que sabe jugar muy bien, corre mucho y está positivo, en sus resultados lo están demostrando", analizó.