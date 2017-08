Zidane: "Estamos contentos con el resultado pero no está sentenciado"

Sobre la expulsión de Cristiano: "A lo mejor no hay penalti pero la tarjeta es un poco fuerte"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que tras ganar 1-3 en el Camp Nou al FC Barcelona en la ida de la Supercopa de España está "contento" con el resultado y que no quiere rebajar la euforia en sus jugadores, de los que ha asegurado sentirse orgulloso, si bien ha recalcado que el título no está sentenciado.

"No voy a bajar nada (euforia), estamos contentos con el resultado. Claro que no está sentenciado, vamos a tener que jugar el miércoles. Para nosotros es un día para disfrutar y mañana pensar en la vuelta", señaló en rueda de prensa.

Sí se mostró algo molesto con De Burgos Bengoetxea. "Como siempre, no me voy a meter con el árbitro. Hicimos un gran partido. Me puede molestar a lo mejor la expulsión de Cristiano, a lo mejor no hay penalti pero la tarjeta es un poco fuerte. Es así, no lo podemos cambiar y vamos a ver qué podemos hacer ahora para que esté el miércoles", comentó sobre la expulsión del luso, que entró de refresco, marcó y fue expulsado por doble amarilla.