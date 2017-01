Zidane pide la continuidad de Pepe y desmiente la posible vuelta de Morata a la Juventus

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha señalado este martes que Képler Laverán Lima 'Pepe' es un jugador que ha "hecho historia" durante los diez años que lleva en el conjunto blanco, por lo que ha mostrado su deseo de que el portugués continúe en el equipo 'merengue', mientras que no cree que la información surgida en Italia sobre la posible vuelta de Álvaro Morata a la Juventus sea muy cierta.

"Es un jugador importante. Ya ha hecho historia en este club y quiero que siga con nosotros. Me interesa lo que pueda y lo qué va a hacer con nosotros", dijo Zidane en rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla.

Además, sobre la posible vuelta de Morata al conjunto 'bianconero', expresó que "no" cree que sea muy cierta la información publicada en varios medios italianos en la que el delantero habría expresado su deseo de volver a Italia. "Lo veo contento, esta es su casa. Está trabajando bien y lo veo muy metido en el proyecto. Lo que se dice por ahí no creo que sea cierto, hay que preguntarle a él", indicó.

Por otro lado, al ser preguntado por las declaraciones de James Rodríguez tras la final del Mundial de Clubes, en las que el colombiano dejó entrever su malestar con el rol que tiene dentro del equipo, señaló que ha hablado con el colombiano y este le ha manifestado su intención de continuar porque "está en el mejor club del mundo".

"Al final James es un jugador más del Real Madrid. Es un jugador importante y me voy a comportar igual que con los demás porque todos son importantes. Vamos a seguir trabajando juntos", agregó.

De este modo, también justificó el posible enfado del 'cafetero'. "Es un momento complicado cuando no juegas una final y estás un poco enfadado. Entonces, entiendo que a veces pueda resultar difícil. Esto ya es pasado y lo que queremos es mirar hacia adelante", apuntó.

Finalmente, comentó que le sorprendería que Cristiano Ronaldo no ganase el premio 'The Best' de la FIFA porque "se lo merece todo" y porque 2016 ha sido un año "único" para el delantero. "No creo que duden de su potencial porque es tremendo y sus números así lo demuestran siempre. Luego, es normal que genere debate y cada uno piense una cosa de él, pero lo que hace, lo hace muy bien y es único", apuntó.

"La única cosa que tiene que hacer Cristiano, al igual que todo el equipo, es seguir haciendo lo mismo, trabajar mucho para conseguir cosas", sentenció.