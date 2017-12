Zidane: "Estamos creciendo y hay que demostrarlo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, destacó "la ilusión" del cuadro blanco por defender su título de campeón del Mundial de Clubes en la final de este sábado ante el Gremio, al tiempo que aseguró que su equipo está "creciendo" y confía en demostrarlo para "traer a casa otro título".

El técnico galo negó que su equipo no mostrara un buen nivel en semifinales y avisó sobre otro duelo exigente ante el cuadro brasileño en la final. "No creo que estuviéramos mal contra el Al Jazira. Lo raro fue no meter un gol en 45 minutos. Si lo hubiéramos logrado hubiera sido un partido totalmente distinto", explicó.