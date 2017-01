Zidane: "No creo que sea un fracaso si nos elimina el Celta"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no cree que sea "un fracaso" si cayesen eliminados este miércoles de la Copa del Rey ante el Celta, ante el que deben remontar el 1-2 adverso de la ida en el Santiago Bernabéu, y afirmó que les "gustan este tipo de partidos" y que no está "preocupado" por la plaga de lesiones porque tiene plantilla suficiente.

"No creo que sea un fracaso mayor si nos elimina el Celta, pero no lo pienso, sólo pienso en el partido que debemos hacer", aseveró Zidane este martes en rueda de prensa donde reconoció "la dificultad" del choque.

Sin embargo, el francés dejó claro que esta situación "no va a cambiar nada" para ellos. "Sabemos que tenemos que meter gol, que van a ser 90 minutos o más para clasificarnos. Lo bueno que tenemos es que podemos cambiar lo de la ida", remarcó.

Para 'Zizou', el momento actual del equipo "es difícil". "Cuando escuchas las preguntas parece que vamos últimos, que estamos jugando por evitar el descenso", señaló con una sonrisa. "Hay preocupación porque hay lesiones y pierdes, pero yo no estoy preocupado y voy a seguir haciendo lo mismo. El vestuario está muy animado y sabe que tiene un partido muy bonito de jugar porque cuando la cosas te van bien todo es fácil", advirtió.

"Es cierto que el sábado estaba un poco triste porque cuando veo a un jugador lesionado, le veo triste y me afecta, pero dura un día. Hemos tenido uno para recuperarnos, otro para trabajar y ya pensamos en otro partido y en otra competición. Nos gustan este tipo de partidos, de vez en cuando nos gusta remontar", subrayó el preparador madridista.

Zidane insistió en que deben ir "a marcar" y que ya se verá cómo van a "manejar" el partido, dejando claro que la Copa les importa pese a la exigencia del calendario en enero. "Mi idea siempre es hacer el máximo. La Copa es una competición importante y no vamos a tirar nada", expresó.

Pese a las lesiones de titulares como Carvajal, Marcelo y Modric, más las de James Rodríguez, Pepe y Gareth Bale, dejó claro que están "todos los demás". "Creo que vamos a contar como siempre con todos y vamos a luchar, los que tienen menos oportunidades tienen una para hacerlo bien", recordó.

"No vamos a cambiar nada, van a jugar otros y lo van a intentar hacer bien. Me hubiera gustado tener a los tres, pero no es así y los demás lo van a hacer bien", prosiguió al respecto el exjugador francés, que ve al equipo "físicamente muy bien".

En este sentido, no lamenta haber dado menos descanso y apuntó que jugando "mucho" entrenan "menos". "Si podemos trabajar, trabajamos, y si podemos descansar, descansamos. Hemos sufrido muchas lesiones y soy el responsable de todo esto, pero todos en el equipo hacen lo mejor para que los jugadores estén bien. No estoy preocupado, esto lo vamos a sacar adelante, es algo que dentro de una temporada pasa y ahora nos toca a nosotros. Hay que seguir con los que estén listos", sentenció.

"LO DE JAMES ES UNA SOBRECARGA"

Sobre James Rodríguez, Zidane confirmó que "se ha resentido" del sóleo de la "otra pierna", la derecha. "Pero es una sobrecarga, no es lesión y eso es lo bueno. Cuando tienes algo en la pierna, a veces compensas con la otra y es lo que le ha pasado. No está contento porque quería estar, espero que sea poca cosa", aclaró.

Del mismo, indicó que el portugués Fabio Coentrao entrará en la lista y que "es normal" que no termine de estar recuperado porque "llevaba seis meses parado". "Después de una lesión larga, siempre que se pone mejor, por la exigencia del entrenamiento le molesta algo", declaró.

El que está "bien" es Cristiano Ronaldo, al que no tiene pensado reservar. "Pienso únicamente en el partido de mañana y si está bien estará con nosotros. Es un golpe, algo que le ha molestado hasta ahora, pero no es lesión", remarcó del luso.

Además, preguntado sobre los pitos al '7' madridista, Zidane fue claro. "No sé si son justos o injustos, pitos siempre ha habido a todos en este estadio. Necesitamos a la gente", aseveró

Finalmente, evitó pronunciarse sobre Antoine Griezmann y la posibilidad de que recalase en el conjunto blanco. "¿Tú piensas que es el momento de hablar de eso?", espetó. "Puedo hablar de mis jugadores, que son los que tengo todos los días. Claro que es un buen jugador, es lo que querías escuchar, ¿no?", zanjó.