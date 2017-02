Zidane: "No hay que dar más vueltas a lo que pasó en Mestalla"

El francés deja clara su "confianza" en Keylor Navas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que no deben "dar más vueltas a lo que pasó en Mestalla" el pasado miércoles en la previa al choque de este domingo con el Villarreal (20.45 horas), un "rival muy complicado" por sus virtudes defensivas, además de respaldar al portero Keylor Navas: "Confío en él".

"En Valencia tuvimos una oportunidad de sumar, no lo hicimos, pero ya está. No hay que dar más vueltas a lo que pasó en Mestalla. Lo que podemos hacer ahora es pensar en el partido de este domingo, tenemos una nueva oportunidad y lo que pasó, pasó", comentó Zidane sobre el tropiezo ante el Valencia, donde achacó al equipo su actitud.

Preguntado por esta cuestión, el preparador madridista explicó que Sergio Ramos dijo lo mismo que él tras la derrota y que no hubo duplicidad de mensajes. "Creo que decimos la misma cosa. Cuando Sergio dice que no faltó actitud es verdad, a lo mejor me equivoqué yo", dijo Zidane. "Entramos bien al partido con el balón, pero tuvimos dos fallos y nos metieron ese 2-0", recordó.

"Pero es verdad que la actitud fue muy buena", añadió Zidane, que terminó cambiando su discurso respecto al pasado miércoles. "Por eso solo hay que analizar, pensar y destacar los momentos clave: el inicio y el final de partido, tenemos que estar más concentrados. Eso es difícil para nosotros. La constancia es nuestra dificultad", añadió.

Además, Zidane también subrayó la diferencia del nivel en los rivales cuando se enfrentan al Real Madrid o a cualquier otro equipo. "A veces no veo al mismo rival. Es decir, yo veo todos los partidos anteriores a jugar contra nosotros y no veo los mismos partidos. Es así. Esto es lo normal. Jugar contra el Madrid te da una motivación suplementaria y eso tenemos que tenerlo en cuenta", comentó.

"Lo más importante es que mañana levantemos la cabeza ante un partido complicado. Sabemos que podemos, tenemos y debemos mejorar las cosas en las que hemos fallado. La Liga es muy larga, ya lo vimos la temporada pasada. Nosotros teníamos mucha desventaja y luego nos quedamos cerca. Lo mejor de todo es que tenemos la oportunidad de jugar y poder sumar ya otra vez y es lo que vamos a intentar hacer", aseveró.

De cara al duelo ante el 'submarino amarillo' Zidane confirmó que está toda la plantilla "lista" a excepción de Danilo, que "todavía sigue con molestias" y Varane, que estará "un buen tiempo fuera" tras lesionarse el pasado miércoles ante el Valencia. "Estamos preparados, Pepe va a estar con nosotros y por supuesto, Nacho también", añadió.

"NO CREO QUE ESTE FIN DE SEMANA SE JUEGUE LA LIGA"

Por otro lado, preguntado por el Atlético-Barça de este domingo y la posibilidad de acceder al liderato provisional de los culés, Zidane dijo que no le preocupa. "No lo puedo controlar. Vamos a ver el partido, pero ya está. Veremos lo que ha pasado, no nos queda otra. Lo más importante y lo que sí podemos controlar es nuestro partido ante el Villarreal. El resultado que salga del Calderón lo tendremos que aguantar", señaló.

"No tengo la sensación de que este fin de semana se juegue La Liga. La Liga no se decidirá hasta el final. En el fútbol no sabes nunca lo que va a pasar. No solo vamos a tener al Villarreal delante, el resto también serán complicados en casa y fuera de casa", manifestó Zidane antes de defender a Keylor Navas.

"Confío en Keylor, confío mucho y ya está. Los comentarios de fuera no los podemos controlar y él está acostumbrado a todo eso. Confío en Keylor y en todos mis jugadores", destacó al ser cuestionado por varios de sus jugadores, entre ellos Bale y Marco Asensio. Del primero dijo que está "al cien por cien" y que físicamente le ve "a tope", mientras que del segundo afirmó que "no ha cambiado nada" pese a sus recientes desconvocatorias.

"Estoy muy contento con lo que hace, pero cuando estamos todos disponibles la convocatoria son 18 jugadores y alguno se tiene que quedar fuera. Va a tener minutos y ya está. No te puedo decir otra cosa", sentenció Zidane, que también consideró las palabras del presidente de la Federación Francesa de Fútbol sobre Benzema. "Él esperaba esto desde hace mucho tiempo, un apoyo público del presidente y es muy positivo que las puertas estén abiertas para Karim otra vez", aseveró.

Por último, Zidane dijo que "no" le "preocupa" la fecha en que se dispute el partido aplazado ante el Celta de Vigo. "De momento no podemos, ellos están en la Europa League y nosotros tenemos la 'Champions', veremos más adelante cuándo se conocerá esta fecha. Lo vamos a tener que jugar, a mí me da igual cuándo sea, sabemos que lo tenemos, pero ahora lo que me importa es el partido de mañana", finalizó.