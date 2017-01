Zidane, sobre las declaraciones de Piqué: "No quiero meterme, paso de eso"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no ha querido opinar sobre las declaraciones que realizó este domingo Gerad Piqué hablando de los árbitros, subrayando que lo único que tiene en su cabeza es el encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa del Rey ante el Sevilla.

"No quiero meterme en eso. Tanto si digo una cosa u otra, voy a meterme en un lío. A mí lo que me interesa es el partido (ante el Sevilla), paso de eso", dijo Zidane en rueda de prensa previa al partido copero.

Del mismo modo, tampoco quiso 'mojarse' acerca de la no asistencia de los jugadores azulgrana a la gala 'The Best' de la FIFA. "Sólo pienso en el partido de mañana, nada más. Es sólo lo que tengo en mi cabeza", insistió.

Así, dejando a un lado lo referente al FC Barcelona, el galo destacó que "el triplete es un objetivo que todo el mundo quiere", pero que van "día a día". "Esto queda lejos y no podemos pensar en estas cosas. Sólo se puede conseguir si trabajas bien y es lo que estamos haciendo. Sólo pensamos en ganar y me alegro cuando salgo de los entrenamientos y veo el trabajo que se ha hecho", apuntó.

Finalmente, restó importancia a que todos los jugadores del Real Madrid hayan anotado en esta temporada. "Es algo anecdótico. Sin embargo, cuando esto ocurre los jugadores están muy contentos. Es bueno que suceda, pero lo más importante es que trabajemos como lo estamos haciendo hasta ahora y que sigamos haciendo grandes partidos", sentenció.