Zidane: "Es entendible lo de Isco, pero tengo 24 jugadores muy buenos y me interesa que todos estén enchufados"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ve "entendible" que Francisco Román Alarcón, 'Isco', tenga que pensarse su futuro en el equipo, pero advirtió de que "con 24 jugadores muy buenos" y partidos "cada tres días", lo que desea es tener a "todos enchufados" y que no va a cambiar su política de rotaciones.

"Es entendible, yo lo escuché y no hay ningún problema. Está metido muy bien en lo que se está haciendo ahora, es muy bueno y vosotros sabéis lo que pienso de Isco. Un jugador va a jugar 20, 25, 26 partidos, le quitas y nunca le va a gustar, a mí me pasaba de jugador", comentó Zidane este martes en rueda de prensa.

El francés insistió en que "el jugador quiere siempre jugar", pero recordó que dispone de "24 jugadores muy buenos". "Con partidos cada tres días me interesa que todos estén 'enchufados' y es lo que está pasando hasta ahora y lo que vamos hacer hasta el final de temporada", remarcó.

"Isco sabe que yo cuento con él y que me gusta como jugador. Cuando quitas a un jugador no significa nada, no es que lo quiera quitar, que no haya jugado bien. Hasta el final voy a jugar así porque creo en mi plantilla. Ahora, cuatro o cinco se quitan de la convocatoria y el otro día, por ejemplo, fueron dos seguidas para Asensio. Es complicado, pero hasta el final voy a tener que elegir y espero que todos sepan lo que queremos hacer juntos", añadió, confesando que el balear iba a tener minutos ante el Espanyol hasta que se lesionó Nacho.

'Zizou' evitó "hablar de lo que va a pasar en junio". "Los jugadores no piensan en eso sino en lo que tenemos ahora y en la competición, en lo que podemos hacer en el campo y nada más. Luego veremos que pasará este verano, no es lo más importante", apuntó.

De todos modos, dejó claro que la plantilla "cree" en lo que quiere. "Eso es importante porque los jugadores para mí son lo más importante. Todos los días entrenan, están ahí metidos, tienen mucha presión porque saben que esto es el Real Madrid, que todo se magnifica, pero están metidos en todo lo que hacemos y es importante", sentenció.

Sobre el defensa portugués Pepe, aún sin renovar y que podría haber salido en el mercado invernal, el preparador madridista señaló que es "un jugador importante" y que cuando juega "cumple". "Lo del contrato no es mi asunto, pero lo que me importa es que es un jugador importante y va a contar hasta el final. Tenemos a ocho defensas muy buenos y de vez en cuando tengo que sacar algunos", reiteró.

"Valoro que James se quiera quedar y lo que está haciendo en el campo cuando juega como el día que marcó contra el Sevilla o ante el Nápoles que jugó muy bien. Puede pasar, centrar, puede hacer jugar a los demás. Estoy contento con él y que diga ahora que quiere quedarse y no marcharse", afirmó del centrocampista colombiano.

"NO ROTO SOLO POR ROTAR"

Con todo, Zidane recalcó que van a "rotar", pero que "serán los partidos" los que lo dictaminen, son olvidar que "también" han sufrido "lesiones". "No hago rotaciones sólo por rotar y para que todos estén contentos", advirtió.

"Si un jugador juega y luego no, no lo hago para que esté contento sino porque todo el mundo es importante y porque creo de corazón que todos son importantes, tienen una gran calidad y pueden marcar la diferencia. Cada jugador lo hace muy bien, tal vez haya una diferencia de nivel, pero no una gran diferencia en el equipo", zanjó.