Zidane: "No creo que haya un entrenador que esté deseando enfrentarse al Leicester"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no cree que haya un técnico que esté "deseando enfrentarse" al Leicester City inglés en la Liga de Campeones porque es un equipo que juega sin "presión" y con mucha "pasión" y ante eso "puede pasar de todo".

"No creo que sea el único entrenador que no está deseando enfrentarse al Leicester. Ellos siguen logrando lo que les dicen que no podrán lograr", indicó Zidane en declaraciones recogidas por la web de SkySports.

Para el técnico francés, el actual campeón de la Premier sigue dando la sorpresa. "Muchos pensaron que no se aferrarían a su ventaja en lo más alto de la Premier League y lo hicieron, y muchos pensaron que no podrían darle la vuelta a la derrota contra el Sevilla, y lo hicieron", destacó.

Zidane apuntó que "cualquiera" que sea del Leicester no se verá como "favorito". "Sin presión para ellos y sí para el otro equipo, cualquier cosa puede ocurrir", advirtió. Además, el club inglés tiene jugadores con "mucho talento". "También juegan con muchas pasión y con el corazón y eso nunca es fácil", matizó.

"Ya con los últimos ocho en la 'Champions', van a ser dos partidos duros. Esta es la etapa de la competición dónde todo el mundo comienza a creer y a soñar con que ellos pueden ganarlo", sentenció el exjugador francés.