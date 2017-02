Zidane: "Tuvimos más equilibrio claramente jugando con cuatro"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que su equipo mejoró y encontró "más equilibrio" al pasar a defensa de cuatro tras una hora de encuentro en El Sadar, donde con el "normal sufrimiento" cumplieron con el objetivo de los tres puntos (1-3).

"Puede ser (mejorar), pero era una opción. Nosotros íbamos a por el partido, ellos jugaron con 4-4-2 que normalmente juegan de distinta manera, pero nos ha salido mejor. Nosotros tuvimos más equilibrio jugando con cuatro claramente, en sentido de cerrar por dentro. Jugando con 4-4 es más complicado para el rival y mejor equilibrado nosotros", afirmó en declaraciones a Movistar Plus tres el duelo de la jornada 22 de LaLiga Santander.

El galo reconoció que no funcionó la defensa de tres que planteó ante un Osasuna que demostró ser un colista engañoso y que cambió tras la lesión de Danilo. "No se ha visto para nada la diferencia. Lo decía antes del partido y sabíamos que veníamos a este campo a sufrir y hemos sufrido, porque no hay tanta diferencia entre un equipo y otro", afirmó.

"Los partidos hay que jugar y el rival siempre te lo pone difícil y más contra el Madrid. Los de arriba de Osasuna hicieron un gran partido y nosotros conseguimos lo que veníamos a buscar, con sufrimiento pero lo normal", añadió.

El técnico galo se refirió a la pelea con un FC Barcelona que por momentos cogió el liderato tras su victoria en Vitoria. "No cambia nada, esto va a ser hasta el final así. Sabemos que no nos podemos relajar y tenemos que seguir esta línea hasta el final, que va a ser difícil y cada oportunidad tenemos que intentar sumar", finalizó.