Zidane: "Nos ha faltado atrevimiento, pero estoy contento por el resultado"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó el resultado (0-1) conseguido en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey, pero admitió que a su equipo le faltó "atrevimiento" ante un "buen Leganés" y confía en que la victoria en Butarque sea un "punto de inflexión" para el resto de la temporada.

"Me ha gustado la entrega de mi equipo, hemos defendido muy bien", dijo Zidane. "Es cierto que en el juego nos ha costado, pero defensivamente estuvimos muy bien. Tuvimos mucho equilibrio con nuestros laterales y con Asensio. Al final es positivo", añadió al respecto el preparador madridista.

"En general no hicimos un gran partido, pero logramos un resultado importante. Contra el Villarreal jugamos mejor y no marcamos y hoy jugando peor sí lo hicimos", aseguró. "Ojalá este partido sea un punto de inflexión. Ellos son un equipo difícil, defienden muy bien y por eso no fue fácil", indicó.