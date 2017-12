Zidane: "Me imagino al equipo muy bien en febrero"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró satisfecho por la victoria de este miércoles en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund alemán e insistió en que cualquier rival será "difícil" en los octavos de final, aunque se imagina a su equipo "muy bien" en el mes de febrero.

"Me imagino al equipo muy bien en febrero. Vamos a tener días muy bonitos, después las vacaciones y un parón que siempre necesita el equipo. Veremos qué nos toca en el sorteo, pero será uno difícil. Me da igual el rival, el que nos toque será complicado", indicó Zidane en rueda de prensa tras la victoria ante el Dortmund.

El francés insistió en que "no" piensa en el sorteo porque "hay partido de Liga el sábado" y sobre uno de sus posibles rivales, el PSG, remarcó que "ha hecho hasta ahora grandes cosas". "Ha jugado muy bien, ha marcado muchos goles y es un gran equipo, pero quiero disfrutar de la victoria de esta noche", zanjó.

"Todavía estamos muy lejos de poder conseguirlo y no lo pienso", prosiguió preguntado por la posibilidad de un tercer título. "Clasificarse para octavos era lo más importante y acabar ganando en casa era también muy importante. Ahora vamos a centrarnos en la Liga y luego en el Mundial, ya tendremos tiempo de pensar en la Champions", recalcó.

"Se ha hecho daño y mañana se hará la resonancia, nos dijo que no va a ser mucho, vamos a ver", lamentó sobre la lesión de Varane. "No va a estar el sábado, seguro, y Jesús (Vallejo), veremos, creo que no tiene mucho, pero hay que verlo. Vamos a encontrar una solución para superarlo y meter un equipo el sábado", apuntó en relación a las bajas que tiene en defensa.