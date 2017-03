Zidane: "Lo importante es la actitud, no el dibujo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que "lo importante" de cara al partido del martes contra la Nápoles (20.45 horas) es "la actitud" del equipo y no "el dibujo", y confesó que es "una motivación" jugar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en San Paolo porque "la gente aprieta" y "la afición está detrás de su equipo".

"El dibujo no le cambia nada al equipo. Para nosotros lo que, sobre todo, nos tiene que cambiar, es la mentalidad. El dibujo, si es dos, uno o tres arriba, no debe cambiarnos. Lo importante es la actitud, y en un partido así más todavía", apuntó Zidane en sala de prensa en el día previo al choque, donde no desveló si jugará con un 4-4-2 o 4-3-3.

Zidane cree que será "muy bonito" jugar en el feudo del conjunto napolitano. "Lo he vivido como jugador, nunca ha sido fácil jugar en San Paolo, es un campo donde la afición está detrás de su equipo, pero al mismo tiempo es muy bonito. Me gustan los ambientes donde la gente aprieta. Es muy bonito para su equipo y es una motivación para el rival", apuntó el francés sobre el campo del equipo italiano.

Es mUy probable que el técnico blanco vuelva a contar en el once inicial con la 'BBC', ya que dio descanso a dos de sus integraNtes en el último partido frente al Eibar. Zidane afirmó que no le molestan las opiniones "negativas" respecto al tridente atacante, pese al buen resultado que consiguió en Liga a domicilio sin Bale y Cristiano.

"No me molesta que haya opiniones negativas sobre la 'BBC'. Opinar, cada uno puede opinar a quién prefiere, y esto no va a cambiar. Lo que tengo que hacer es tener a toda la plantilla. Estamos todos aquí y estoy contento de tener a casi todos, salvo algunos que están en casa. No digo que lamentablemente, pero cada uno puede opinar lo que cree", dijo.

Zidane cree que el partido de mañana debe parecerse más al de Ipurúa que a los dos anteriores, donde los blancos sufrieron mucho más. "Por ahí debe ir el camino. Los últimos partidos es cierto que no hicimos las cosas muy bien, pero me quedo con el último y con lo que estamos haciendo ahora", manifestó.

Sobre el rival, que viene de imponerse a la AS Roma en la Serie A y solo ha perdido uno de los últimos partidos en campeonatos europeos como local, dijo que es "un gran equipo" pero no le preocupa el ataque del conjunto napolitano. "Sabemos que mañana nos vamos a encontrar un partido difícil como siempre en Champions y es un equipo que ha perdido poquísimo. Sabemos la dificultad del partido, pero estamos listos para enfrentar la vuelta", comentó.

"NO ESTOY PREOCUPADO POR EL ATAQUE DEL NÁPOLES"

"No estoy preocupado por el ataque del Nápoles. Estamos acostumbrados a jugar contra grandes equipos y nosotros también tenemos un gran equipo", dijo el técnico blanco, y añadió que cree que ellos empezarán "con mucha intensidad". "Para ellos será de inicio un partido con mucha intensidad. Tienen que marcar para conseguir algo. Pero ellos pueden jugar de muchas formas. Pueden venir a presionar y después jugar con los jugadores que tienen e ir rápido a la contra. Sabemos que es un buen equipo", afirmó.

"Nosotros salimos para jugar. Es importante hacer nuestro partido, que es jugar al fútbol e intentar ganar el partido. Vamos a sufrir seguro, pero estamos preparados para eso y sabemos que la Champions es una motivación extraordinaria. Lo que hay que mostrar es la motivación que tenemos ahora mismo", añadió sobre el choque.

El francés cree que su equipo jugó "como nunca" en la ida en el Bernabéu. "El inicio fue espectacular. Nosotros jugamos de la misma manera y luego conseguimos marcar. Mañana va a ser igual, sabemos que los inicios son importantes pero luego todo el partido es importante", dijo.

"TENEMOS QUE JUGAR 90 MINUTOS A TOPE"

Respecto a la falta de intensidad que se le achaca a los blancos al principio de algunos encuentros, el entrenador dijo que tienen que jugar "90 minutos a tope", pero también jugar "con calidad".

"Mañana es un partido de empezar bien. Tenemos que jugar 90 minutos a tope y con intensidad. Mañana hay que sufrir y dejar todo en el campo. Técnicamente tenemos que estar muy listos porque es importante jugar al fútbol, no es todo intensidad. Hay que pensar, y hay momentos en los que vamos a necesitar la calidad", manifestó.

Finalmente, habló de las opciones de ganar Liga y 'Champions' esta temporada, sobre lo que afirmó que no quiere "elegir" una de las dos, sino que lucharán por ambas. "Estamos en las dos competiciones. Queremos hacer todo lo posible para intentar ganar todo lo que nos queda hasta el final. Siendo el Real Madrid siempre vamos a intentar hacer todo lo posible para ganar todo. No voy a elegir uno de los dos trofeos, en cada partido que tengamos queremos ganar", concluyó.