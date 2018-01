Zidane: "Los jugadores necesitaban un partido así"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, expresó su alegría con la buena actuación del equipo en la goleada ante el Deportivo de La Coruña (7-1) en el Bernabéu, y reconoció que "los jugadores necesitaban un partido así", en el que la diferencia fundamental fue el resultado y el hecho de que pudieron "aprovechar las ocasiones".

"No sé si han cambiado mucho las cosas en relación con otros partidos. El resultado por supuesto. También jugamos muy bien contra el Villarreal y hoy hemos conseguido hacer nuestro juego y marcar tras su gol. Los jugadores necesitaban un partido así", señaló el técnico 'merengue' en la rueda de prensa posterior al partido.

El francés optó por cambiar el sistema, dejando a Isco en el banquillo y dando entrada a Mayoral para jugar con un 4-3-3. "Sabemos que podemos jugar con varios dibujos. Hoy el 4-3-3 ha funcionado, pero el sistema no es lo que más me importa, podemos cambiarlo muchas veces. Lo importante es la actitud", subrayó. "No sé cuándo fue la última vez que marcamos 7 goles en el Bernabéu", añadió.