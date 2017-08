Zidane: "Estoy muy molesto con la sanción, ahí pasa algo"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, admitió que está "muy molesto" con la sanción de 5 partidos a su delantero Cristiano Ronaldo porque, según él, no fue una acción tan grave, sugirió que "pasa algo" en los comités y lamentó que pueda quedarse sin él en la vuelta este miércoles en el Bernabéu de la Supercopa de España.

"¿Jodido? Estoy muy molesto, no jodido. Estamos muy molestos porque, no me voy a meter con los árbitros, pero después de todo lo que pasó pensar que no va a jugar cinco partidos con nosotros ... Uff ... Ahí pasa algo. Al final con poco cosa es mucho para él", dijo Zinedine Zidane en rueda de prensa.

"Lo que pasó, cuando miras lo que pasó, cuando al final de todo a Cristiano le han metido cinco partidos ... es mucho. Espero que lo miren bien", añadió respecto al recurso presentado por el club blanco ante el Comité de Apelación, que fallará este miércoles.

En este sentido, un molesto Zidane aseguró desconocer el resultado del recurso, pero no dejó de expresar su disconformidad con la sanción del Comité de Competición. "No sé lo que va a pasar. Estoy mostrando lo que siento después de haber visto otra vez el partido. No me meto en la labor del árbitro, que es una labor difícil. Es mucho por lo que pasó", insistió.

Asimismo, señaló que Cristiano Ronaldo "está molesto porque él quiere jugar y cuando no juega no está contento". "No sé. Creo que no hay ganas contra Cristiano, espero que no, que la gente hace su trabajo. Me quedo con lo de los 5 partidos, no es para tanto. Estamos molestos pensando que Cristiano no va a estar con nosotros tanto tiempo", prosiguió.

"ME SIENTO ORGULLOSO DEL TRABAJO BIEN HECHO"

Zidane se siente "orgulloso" de todo lo que han hecho hasta la fecha, aunque advirtió de que el curso no ha hecho más que empezar. "No ha sido fácil llegar hasta aquí. Tenemos mucho talento, pero hay mucho trabajo por detrás. Me quedo con el trabajo, con el de los jugadores y el de la gente que trabaja conmigo. Pero esto es el inicio de una temporada que va a ser muy larga y difícil", destacó.

Igualmente, se declaró "muy contento" con la plantilla actual del Real Madrid, aunque hasta el próximo 31 de agosto "puede pasar de todo" y afirmó que el equipo no está confiado pese al 1-3 de la ida en Barcelona.

"En el fútbol nunca está sentenciado cuando hay ida y vuelta. Vamos a tener que jugar muy bien porque el Barcelona es un buen equipo, que te puede poner en dificultades en cualquier momento. En la ida han tenido ocasiones. Tenemos que hacer un buen partido para ganar. Nosotros no nos vamos a relajar, seguro. Nos espera un partido más difícil que el de ida", subrayó.

Zidane explicó que el equipo estaba listo para empezar a competir desde la Supercopa de Europa contra el Manchester United. "Nos preparamos para el 8 y al final competimos muy bien. Jugamos bien y ganamos con personalidad, fue todo el trabajo de la gira. Es verdad que los resultados no fueron buenos, pero en el contenido había cosas buenas. Estamos contentos hasta ahora, pero esto es largo. Nos interesa el día a día", justificó.

Sobre la marcha de Neymar del Barça, dijo que no sabe qué va a pasar. "No sé cómo lo van a solucionar. Solo me concentro en nuestro equipo, el resto no tenemos tanto tiempo para pensar en los otros jugadores. Ahora solo pienso en un rival que va a ser muy difícil. Es un equipo con mucho orgullo, que va a venir con muchas ganas de cambiar el partido y conseguir la victoria", reiteró.