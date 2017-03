Zidane: "La palabra crisis no existe para mí en el fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que la palabra 'crisis' "no existe" para él en el fútbol, a pesar de enlazar en LaLiga Santander la derrota ante el Valencia y los irregulares partidos ante el Villarreal y la UD Las Palmas, donde se vieron obligados a luchar para rescatar puntos, y se ha mostrado confiado en que harán las cosas "mejor" ante el Eibar, al que se enfrentan este sábado en Ipurua (16.15 horas).

"Estoy acostumbrado. Para mí, no existe esta palabra -crisis- en el fútbol, tienes la posibilidad de hacer las cosas mejor cada tres días", declaró en la rueda de prensa previa al duelo, donde llamó a la calma. "No es el mejor momento de la temporada, con los tres últimos partidos que hicimos. Nosotros debemos tener tranquilidad, seguir trabajando y hacer las cosas mejor, que lo vamos a hacer", continuó.

El conjunto blanco cayó en Mestalla (2-1) la semana pasada y tuvo que remontar un 2-0 para imponerse al Villarreal (2-3), antes de salvar un punto este miércoles ante Las Palmas con 1-3 en contra (3-3) y con diez jugadores. "Pensamos sólo en lo que podemos hacer para hacer las cosas mejor. Hay mucha negatividad alrededor del equipo y del club, siempre va a pasar eso y lo sabemos", subrayó.

"A veces quieres hacer las cosas bien y no te sale. Sé que os preocupáis del vestuario del Madrid, pero nosotros hasta el final vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Estamos convencidos de que lo podemos hacer mejor, pero estamos convencidos en lo que estamos haciendo", prosiguió.

Además, el técnico francés restó importancia al hecho de que el equipo tenga que ir perdiendo para reaccionar en los partidos. "Últimamente pasa esto, dos goles en Valencia, dos ante el Villarreal, 1-3 ante Las Palmas... Lo positivo para nosotros es que volvemos al partido. Son cosas que podemos mejorar, y espero que sea mañana", expresó.

"Dependemos de nosotros, nunca vamos a buscar excusas. Sabemos lo que podemos conseguir trabajando, luchando. Es un momento en el que los resultados no son lo esperado, pero lo más importante es dar el 100%, podemos mejorar las cosas y lo vamos a hacer", indicó. "Queremos hacer un buen partido, noventa minutos buenos. Sabemos la dificultad que vamos a tener, es un campo difícil", dijo sobre el duelo ante el cuadro armero.

Por otra parte, el preparador madridista aseguró que no se arrepiente de haber dado descanso a Casemiro y Modric ante el conjunto canario. "Voy a hacer siempre lo mismo. Tengo 24 jugadores, son todos importantes, y esto no va a cambiar. A veces tengo que tomar decisiones, unos se quedan fuera o en el banquillo. Si quieres ganar LaLiga no puedes perder muchos puntos, pero mi discurso no va a cambiar", manifestó.

Por ello, advirtió de que seguirá haciendo rotaciones. "Esto no va a cambiar; a los jugadores, jugando cada tres días, los necesitamos. Otros entrenadores no quieren hablar de eso, y respeto lo que hagan los demás. Tengo 24 jugadores muy buenos y no voy a prescindir de nadie", aseveró. "Estoy satisfecho con todos mis jugadores pase lo que pase y estoy con ellos a muerte", concluyó, sobre el estado de forma de Karim Benzema.