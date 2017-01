Zidane: "El partido será incluso más difícil que el del otro día"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el partido que les enfrentará este domingo al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (20.45 horas) será "más difícil incluso" que el del pasado jueves, correspondiente a la vuelta de los octavos de Copa del Rey, en el que un gol de Karim Benzema en el minuto 93 rescató el récord de partidos sin perder de los madridistas (3-3).

"Seguro que vamos a tener un partido complicado como el del otro día. Es un ambiente donde presionan mucho y seguro que el partido será complicado y difícil, incluso más que el otro día", admitió el técnico madridista en rueda de prensa.

El preparador francés explicó que su idea de cara al encuentro es "tener el balón", aunque afirma que el conjunto sevillista también lo hará, por lo que augura que tendrán que "sufrir". Además, aseguró que no firmaría el empate, ya que ellos quieren lo mismo que los hispalenses, "ganar".

"La idea es tener el balón, pero el Sevilla nos lo va a poner difícil. Vamos a preparar cómo vamos a jugar y cómo vamos a afrontar el partido. Pero ellos nos lo van a poner difícil, vamos a sufrir, pero ellos también. Aunque lo importante es meter en el campo todo lo que tenemos dentro. No, no firmaría el empate. Yo quiero jugar mañana y los jugadores también. Mañana va a jugar el primero contra el segundo. Ellos nos lo van a poner difícil. Ellos quieren insistir en esta liga y quieren lo mismo que nosotros: ganar", afirmó.

Además, negó afrontar este encuentro como una 'pequeña final' porque aunque va a ser "un partido muy complicado" no habrá nada definitivo sea cual sea el resultado con el que termine. "No creo que vaya a ser así porque el partido va a ser muy complicado y no habrá nada definitivo aunque ganemos mañana", subrayó.

"No lo veo como una pequeña final porque creo que habrá muchas finales de aquí a que termine la temporada. Pero estoy muy concentrado, como siempre, y solo pensando en cómo vamos a jugar mañana. Lo repito: vamos a sufrir, va a ser un partido complicado, pero espero que sobre todo sea un gran partido, un partido bonito", declaró el entrenador del conjunto blanco.

Por último, habló también sobre la vuelta del delantero portugués Cristiano Ronaldo a la convocatoria después de descansar en el cruce en octavos de Copa del Rey y del buen estado de forma demostrado por el canterano Marco Asensio.

"Cristiano vuelve al equipo. Está muy bien, ha trabajado bien durante toda la semana y mañana volverá al equipo. Marco Asensio está muy bien. Jugando bien con personalidad, sabe donde está y cual es su papel, que es muy complicado, y cuando juega lo hace bien, nos ayuda mucho", afirmó Zidane.