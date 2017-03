Zidane: "No podemos estar contentos con lo que estamos haciendo"

El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que el cuadro blanco no puede estar "contento" con sus últimas tres o cuatro actuaciones, después de ceder este miércoles un sufrido empate (3-3) ante la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu, en especial preocupado con la imagen de su equipo en las primeras mitades.

Lo primero que hizo el francés, sin embargo, fue repeler cualquier excusa arbitral en una jornada más con polémicas. "No me voy a meter en el tema de los árbitros, no tenemos que buscar excusas en eso. Lo que podemos hacer nosotros es lo que miro. Las cosas las podemos hacer mejor. No es un momento que estamos contentos con lo que estamos haciendo", indicó.

Después, llegó la autocrítica. "Metemos el gol pero no estamos como nosotros queremos. Metemos otra vez en el partido al rival, si dejas la posesión a estos jugadores que son buenos es difícil contener todo eso. Al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es no volvernos locos. Cosas buenas también hicimos, hay que analizar otra vez, pensar qué podemos hacer para cambiar", afirmó.

"Hay un esfuerzo enorme para pasar de 1-3 a 3-3. Carácter tenemos, pero hay momentos que tenemos que estar listos, sobre todo en la primera parte. El negativo lo vamos a analizar, pero pasar de 1-3 a 3-3 es un esfuerzo enorme y el esfuerzo de la segunda parte lo podemos meter en la primera y será más fácil", añadió.

Además, Zidane explicó que Gareth Bale pidió perdón al vestuario blanco por su expulsión. "Ha pedido perdón claramente, no está contento con la expulsión. Esto puede pasar y claro mejor jugar el partido con once, pero esto es un hecho del partido y no lo podemos cambiar, con 10 hemos hecho el 3-3. Es otra cosa que tenemos que buscar y cambiar el chip", explicó.

"Había muchos momentos que venía contento pero últimamente no podemos estar contentos con lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo sé que esto es muy largo. Estamos todos en el mismo barco no es un momento bueno sobre todo en nuestro juego, en la primera parte. Queríamos quitar la posesión a este equipo y no lo hicimos", finalizó.