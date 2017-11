Zidane: "Somos positivos y mentalmente estamos bastante fuertes"

"El Málaga no se merece estar donde está en la tabla porque últimamente juega muy bien"

El Real Madrid recibe a un Málaga que ha ganado en dos de las tres últimas jornadas y con un entrenador, Míchel González, "que ha hecho buenas cosas como jugador y ahora como entrenador". Zidane no se fía de la posición del conjunto andaluz en la tabla, lugar en el que "no se merece estar" puesto que "últimamente está jugando bastante bien".

Esta jornada se puede presentar muy favorable para los intereses madridistas, sobre todo por el partido en Mestalla entre el Valencia y el Barcelona del domingo. "Algún equipo de los dos va a perder puntos, así que lo que más me interesa es hacer nuestro partido. Nosotros queremos sumar los tres puntos para ver después lo que va a pasar", señaló Zidane.

El Real Madrid puede así recortar la diferencia de diez puntos con su máximo rival, el Barcelona, una desventaja que pudo estar provocada por la cantidad de lesiones en la plantilla madridista, aunque su técnico prefiere no poner "excusas". "Los 10 puntos no son sólo por las bajas, Lo que tenemos que hacer es recortar puntos y nada más. Sé que lo vamos a hacer y estamos convencidos de ello", confesó, reconociendo que no se "imaginaba" estar a esta distancia a estas alturas de la temporada.