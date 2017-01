Zidane: "La racha de 39 partidos es la consecuencia del trabajo bien hecho"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha apuntado que la racha de 39 partidos sin perder es "la consecuencia del trabajo bien hecho", aunque no les importa, y que los jugadores están bien a nivel físico tras la victoria al Granada (5-0) en la jornada 17 de Liga.

"Es la consecuencia del trabajo bien hecho, no nos importa. Nos importa el día a día, los jugadores están bien físicamente. Cada partido hacen un esfuerzo tremendo en el campo y se ve, en la presión tras pérdida, en la concentración, no perdemos el balón fácil. Estamos todos bien y hay que seguir, no tenemos más remedio", añadió.

Zidane resaltó ante los micrófonos de BeIN Sports que hicieron un partido "muy serio" desde el inicio hasta el final y que el hecho de empezar marcando "es más fácil" ante un equipo "muy replegado" como el Granada. Durante el transcurso, Isco se marchó por un golpe, un 'bocadillo', "muy fuerte", explicó el galo.

Así, apuntó que es el mejor momento del Real Madrid desde que llegara al banquillo el 4 de enero de 2016 y que lo más importante son los jugadores porque hacen posible el actual estado de forma del equipo. "Tenemos tres o cuatro días para descansar un poco. Hay un partido de vuelta muy importante en la Copa", agregó de cara al choque que el Real Madrid afronta ante el Sevilla con un 3-0 en la ida.

"Siempre la racha es buena, no nos vamos a poner descontentos, es normal. Es una buena racha y estamos todos contentos porque los resultados es lo que queremos. Intentar sumar cada partido, pero como siempre no es fácil. Hay que ir siempre a por el partido y lo estamos haciendo", sentenció.