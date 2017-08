Zidane: "El que salga por Neymar lo va a hacer bien, pero no como él"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el jugador que tenga la misión de ocupar el puesto de Neymar en el tridente del FC Barcelona en el partido de ida de la Supercopa de España de este domingo lo hará "bien" pero no como el brasileño, que es "muy bueno", y ha afirmado que Isco es "compatible" con la 'BBC'.

"Seguramente, el jugador que va a jugar lo va a hacer bien, pero no lo va a hacer como Neymar, porque es muy bueno. No estoy preocupado, el jugador que salga lo va a hacer perfecto para el Barcelona. Neymar es un jugador que no hay muchos como él", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro desde la Ciudad Real Madrid.