Zidane: "En una temporada hay momentos donde lo vas a pasar mal y es normal por muchas razones"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recordó que en una temporada hay "momentos" dónde el equipo lo va a pasar "mal por muchas razones" y que ahora afrontan "partidos complicados", empezando por el de este miércoles ante la UD Las Palmas, un rival que sabe jugar y maneja "bien" el balón en el medio del campo.

"Ahora tenemos partidos complicados. Hasta el inicio de enero no perdimos ningún partido, pero en una temporada tienes momentos donde lo vas a pasar mal y es normal por muchas razones. La presión la tienes todos los días y la aguantas unos meses, pero llega un momento dónde el rival te mete en dificultades y tu a veces no estás al 100%. Es parte del fútbol y siempre va a pasar. Cada cosa que vamos hacer hay que hacerla al cien por cien de concentración para evitar cosas malas", indicó Zidane este martes en rueda de prensa.

Tras dos salidas consecutivas, el Real Madrid vuelve al Bernabéu en otra semana de exigencia. "Partidos tenemos siempre, cada tres días, y sabemos la importancia de cada partido sea de Liga, 'Champions' y todo lo que nos toque. A lo mejor por la recuperación necesitas más, pero aparte de eso, las fechas son así y hay que aceptarlo", comentó.

Los blancos llegan a este partido "preparados" para medirse a un rival que les arañó un punto en el Gran Canaria. "Fue una pena porque hicimos un gran partido y nos empataron. Espero un partido complicado y difícil porque es un equipo que sabe jugar, sobre todo en el mediocampo maneja bien el balón, y nosotros vamos a intentar que no jueguen fácil sobre todo en nuestro campo", apuntó.

La visita del conjunto isleño traerá además la vuelta de Jesé Rodríguez al Bernabéu. En este sentido, 'Zizou' señaló que quiere "mucho" al canario como "jugador" y como "persona" y que espera que lo haga "muy bien" con la UD Las Palmas, pero "después" de este partido.

"Es un jugador español con mucha calidad, lo ha demostrado y tiene mucho potencial. Es cierto que en el PSG no ha sido como quería, no ha tenido los minutos que necesitaba para demostrar su talento, pero lo que le deseo, a partir del jueves, es que consiga volver a ese ritmo y ese juego que tenía antes", indicó.

Respecto a los dos últimos partidos, dónde el Real Madrid ha comenzado perdiendo 2-0, el francés cree que tiene "solución", aunque es lo "bonito" del fútbol. "Tu puedes hablar, trabajar, querer, pero nunca es suficiente", advirtió.

"Decimos que esto lo podemos cambiar cuando vemos los vídeos, pero luego hay un rival que va a poner dificultades y hay que aceptarlo. Nosotros intentamos hacer cosas defensivamente, cuando no tenemos el balón y juntar la línea, pero cuando uno coge el balón hay cosas que no podemos evitar", subrayó.

"No me gusta que me metan uno, dos o tres goles. Prefiero estar metido en el partido, marcar y ver que pasa con el contrario. El otro día le dimos la vuelta con los cambios que lo hicieron muy bien, pero no solo fueron los cambios, si no todos. Hay un momento en particular en el que Isco aparece porque hemos tenido mas creatividad con el balón, pero luego estaba el centro de Marcelo, con remate de Álvaro (Morata), luego Dani (Carvajal), todos los hicieron bien", matizó.

"GANAMOS Y PERDEMOS TODOS"

Respecto a la suplencia de Isco y Álvaro Morata, el técnico francés reiteró que tiene que "elegir" porque son 24 y esa es la "dificultad" del entrenador. "Vosotros sabéis lo que yo pienso de Isco, de Morata y de todos. Entraron en el partido -en Villarreal- e hicieron su trabajo como los demás. Ganamos y perdemos todos y así va a ser hasta el final", destacó.

"El próximo año pasará otra cosa, pero este no lo vamos a cambiar. Si juega uno, al día siguiente juega otro. Es difícil porque a un jugador le puedes poner cuatro, cinco, seis, siete partidos... y si le quitas al siguiente será jodido para él porque siempre quiere jugar, y eso es bueno para mí porque están 'enchufados'. Yo no quiero contentar a todos porque es imposible, yo lo que quiero es mostrar que todos son importantes. Quedan tres meses y lo vamos hacer igual", aseguró.

Contra el Villarreal, ambos salieron desde el banquillo y estuvieron presentes en las jugadas de gol de la remontada, pero antes las cámaras les pillaron haciendo "bromas" en el banquillo. "Me parece muy bonito. Los jugadores bromean y ya está. ¿Viste luego como salieron al campo? Eso es lo que me interesa, el resto da igual", zanjó el francés.

Sin embargo, ninguno de los dos salió en la derrota contra el Valencia en Mestalla (2-1), aunque Zidane volvería a hacer "lo mismo". "Un entrenador se puede equivocar. Nosotros no lo hicimos tan mal en Valencia, los diez primeros minutos sí, pero no con el balón, sin él. Luego los otros 80 minutos hicimos cosas buenas y no cambiamos el partido con los cambios", señaló.

En este sentido, el entrenador madridista Zidane aclaró que el "habla" con sus jugadores para decirles cuando van a jugar a cuando no. "Cuando no juega tú le puedes contar lo que quieras, pero no puede estar satisfecho", remarcó.

Respecto a la titularidad de Karim Benzema, indicó que el delantero francés jugará cuando él "le meta" igual que sus compañeros. "Voy a tomar yo siempre las decisiones de hacer un equipo. Mañana es otro partido veremos qué jugadores y por lo demás es igual. Sabemos los jugadores que hay más o menos y con qué nivel pero todos son importantes y los vamos a necesitar a todos", apuntó.

Además, consideró que tiene que darle toda su "confianza" a sus jugadores, en concreto a los porteros con la polémica que se genera siempre, porque la presión en el Real Madrid es "inevitable". "Siempre va a ser así, para Keylor y para el resto de jugadores. Cuando hay un jugador que va a marcar y lo va hacer muy bien le alabaremos y cuando no marque habrá críticas. En todas las posiciones será igual, pero de aquí a final de temporada tengo confianza al 300% en mis jugadores"