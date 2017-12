Zidane: "Tenemos tiempo para preparar el Mundial y no hay excusas"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que tienen "tiempo" para preparar el asalto al Mundial de Clubes, donde debutarán este miércoles ante el Al Jazira, y que conseguir el título no será "fácil", tal y como comprobaron el año pasado.

"Tenemos tiempo para preparar los partidos y no hay excusas. Así es el calendario, lo que nos toca, y debemos pensar en hacer las cosas bien. Tenemos que prepararlo con la máxima ilusión para volver con el trofeo", señaló Zidane a los medios del club.

Por ello, considera que conseguir este título "no va a ser fácil". "El año pasado tuvimos muchas dificultades con los japoneses, pero lo conseguimos. No vamos a tener partidos fáciles y no por ser el Real Madrid vamos a ganar", recordó en relación a los apuros sufridos el año pasado para derrotar en la final al Kashima Antlers tras una prórroga y tras ir 1-2 abajo.