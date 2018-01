Ziganda, sobre Kepa: "Espero que la semana que viene se incorpore con el grupo"

EUROPA PRESS

El entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Kuko' Ziganda, ha asegurado que espera que el portero Kepa Arrizabalaga "se incorpore con el grupo" la próxima semana, y ha explicado que el jugador estuvo el jueves entrenando en Lezama, señalando su desconocimiento de que hubiese pasado reconocimiento médico ese día para fichar por el Real Madrid.

"El martes hizo una intentona de dar un salto más, con esas prisas que tiene él por entrenar; luego ha recaído y ha estado bastante incómodo, no termina de remontar esa molestia que está teniendo. Esperemos que la semana que viene se incorpore con el grupo y que pueda estar haciendo algo más de lo que está haciendo ahora", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Deportivo Alavés en San Mamés (18.30 horas).

Además, el preparador rojiblanco afirmó desconocer que el guardameta haya pasado reconocimiento médico con el equipo blanco, interesado en su fichaje. "No tengo ni idea, no sé qué decir. El jugador estuvo aquí en Lezama, siguiendo el periplo de recuperación como Balen -Balenziaga-. No tengo nada más que decir", subrayó. "Cuando tenga algo que decir, lo dirá", añadió.

En este sentido, el 'Kuko' aseguró que la actitud de Kepa no ha cambiado. "Está bien, las conversaciones son normales, sus caras son normales... No ha cambiado nada de hace un mes a hoy", dijo. "Está claro que todo el ruido que haya fuera no es bueno. A mí no se me hace difícil abstraerme, siendo consciente de que no favorece en nada. Cuanto antes se acabe, mejor", deseó.

Y es que, a pesar del "ruido", los 'leones' continúan concentrados sólo en el fútbol. "El equipo está muy centrado en el Alavés y en el inicio de Liga, sabiendo que este mes es muy importante y puede decir muchas cosas. Suelo decir que te juegas las cosas en el último tercio, pero creo que este mes nos puede decir muchas cosas, a lo que podemos aspirar. El equipo está muy centrado en el trabajo, preparando muy bien el día a día", aseveró.

"LA LLEGADA DE ABELARDO LE HA DADO UN IMPULSO AL EQUIPO"

Por otra parte, afirmó que salvo las bajas de los lesionados Muniain, Kepa y Balenziaga y del sancionado Unai Núñez, para el que tiene claro su sustituto, el resto están "todos disponibles", y habló del estado de Yeray Álvarez. "Le veo muy mejorado. Es un tío bravo y en un partido siempre da un poco más de lo que le vemos. Una cosa es verle mejor y otra cosa es que pueda jugar de inicio. Le veo con más confianza con balón y sin balón y aguantando más los esfuerzos", manifestó.

Sobre el Alavés, Ziganda destacó la mejoría del equipo con el fichaje del técnico asturiano. "La llegada de Abelardo le ha dado un impulso al equipo, han conseguido buenos resultados y se les ve con otra chispa. Llegan en buen momento, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro, en intentar hacer un gran partido, empezar el año bien y confirmar muchas de las sensaciones que estábamos teniendo en diciembre", indicó.

El entrenador navarro advirtió también del peligro de los vitorianos. "Tenemos la experiencia del año pasado. Es un derbi, el Alavés va a querer salir de donde está, siguiendo con su buena racha, además de la motivación extra que supone jugar contra el Athletic. Nosotros también estamos muy concentrados en la labor de ganar en casa y jugar bien", explicó.

"El hecho de ser un derbi, de la cercanía, contagia a los suyos, el año pasado se vio; fueron partidos incómodos para nosotros, muy cerrados. Intuyo que habrá ambiente en el campo y dos equipos jugando a sacar el partido sin dejarse un gramo de fuerza en el cuerpo. Va a ser un partido muy exigente, va a haber que correr y pelear mucho los 90 minutos para poder sacarlo adelante", prosiguió.

Por último, Ziganda no quiso pedir mucho a los Reyes y al nuevo año. "Lo que queremos todos es tener salud, y a partir de ahí, tener lo que nos merezcamos, que nos lo tenemos que ganar", señaló, antes de confirmar que no habrá movimientos en el mercado de invierno. "No preveo mucho, la verdad", finalizó.