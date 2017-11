Ziganda: "Sabemos la urgencia que tenemos y hay que ganar"

El entrenador del Athletic Club, Kuko Ziganda, ha asegurado que son conscientes en el equipo de que tienen una "urgencia" a solventar de inmediato y por ello tienen que ganar al Hertha Berlín, colista del grupo, este jueves en San Mamés para seguir teniendo opciones de pasar a la siguiente ronda de la Liga Europa.

"Podemos jugar bien o mal, a veces no llegamos o sí, pero no especulamos. A ellos también les ha costado entrar en la liguilla pero están con todas las opciones si ganan aquí mañana. Imagino que a ninguno no nos vale lo que no sea ganar, iremos a ganar los dos", auguró sobre este partido clave del grupo.