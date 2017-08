Ziganda: "Va a ser una bonita pelea en la que será importante marcar"

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, José Ángel Ziganda, ha indicado que el encuentro de ida del 'play-off' de acceso a la Liga Europa que les enfrentará este jueves al Panathinaikos será "una bonita pelea" ante un rival que en casa se muestra "muy fuerte" y salda prácticamente "casi todos sus partidos con victoria", por lo que será "muy importante marcar" para encarrilar la eliminatoria.

"No lo decimos nosotros, lo dicen los números. El Panathinaikos saca prácticamente casi todos sus partidos en casa, y gran parte es por el ambiente y por cómo les empuja su afición. Pero nuestros jugadores están preparados para jugar en este ambiente y plantar cara e intentar abstraerse para hacer nuestro juego", añadió Ziganda, que reconoció no pensar en el once más allá del choque de mañana.

Quien no podrá estar en el once del Panathinaikos este jueves es el atacante francés de origen maliense Ousmane Coulibaly. "Es un jugador que tiene mucha influencia ofensiva en el equipo, muy poderoso y con mucho recorrido", destacó el 'Kuko', que aclaró no obstante que su equipo no planteará el choque "en función de sus jugadores". "Expondremos nuestro estilo e intentaremos que se adapten más ellos a nosotros que nosotros a ellos", concluyó.