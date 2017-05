Ziganda: "Nunca he tenido prisa o necesidad imperiosa de estar aquí"

El nuevo entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Kuko' Ziganda, ha señalado en su presentación que nunca ha tenido "prisa o necesidad imperiosa" de llegar al cargo pese a los constantes rumores que había sobre la marcha de Ernesto Valverde estos años y que su nombre sonara para ocupar, como finalmente ha sido, el banquillo del primer equipo tras su paso por el filial.

"No se me ha hecho larga la espera, para nada. Siempre he dicho que pasara lo que pasara iba a ser bueno, y más en una posición tan privilegiada como ha sido y es la mía. Siempre me he sentido respetado y muy valorado. Nunca he tenido prisa o necesidad imperiosa de estar aquí. Ha llegado el momento y me siento feliz y capacitado", aseguró en rueda de prensa.