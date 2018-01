La acusación particular pide 14 años de cárcel y seis millones a Lopera por su gestión del Betis

La asociación Béticos por el Villamarín, única acusación que continúa en la causa contra el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, ha ratificado este lunes en la presentación de su informe final su petición de 14 años de cárcel para el exdirigente verdiblanco y el pago de seis millones de indemnización.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio contra Lopera después de que fuera suspendido 'sine die' el pasado mes de noviembre debido a la enfermedad del encausado. Así, la vista oral se ha retomado con la presentación con la presentación del informe final del abogado de Béticos por el Villamarín, Aurelio Ruiz, quien ha ratificado la petición de prisión de 14 años para el ex máximo mandatario del Betis y seis millones de indemnización --rebajada de los 26 millones pedidos inicialmente-- por un delito de un delito societario y de apropiación indebida continuado.

Además, el letrado de la acusación ha solicitado la restitución para la entidad de las 20.662 acciones que en 1995 fueron cedidas a Farusa como pago de una deuda "ficticia". En este sentido, Ruiz ha indicado que de no ser posible su restitución se indemnice a la entidad por el valor que fije en tribunal. Para Béticos por el Villamarín, este paquete de acciones no se pueden incluir en el acuerdo firmado el pasado 27 de julio entre Lopera y Luis Oliver con el Real Betis y las asociaciones Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis --que se dieron por resarcidos y retiraron así su acusación-- para la cesión del 51 por ciento de sus acciones por 15 millones de euros, ya que el juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla decretó la nulidad de la suscripción en 1992 del 31 por ciento de las acciones del Real Betis a Familia Ruiz Ávalo S.A (Farusa), la empresa del expresidente y ex máximo accionista del club Manuel Ruiz de Lopera. En concreto, declaró la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones del Betis, propiedad originariamente de Farusa, y de otras 6.000 acciones del Betis y de Manuel Morales Lunas y José León, actualmente tituladas por Farusa.