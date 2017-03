Las entradas para la final de la Europa League en Solna salen este viernes a la venta desde 45 euros

Las entradas para la final de la UEFA Europa League, que se disputará el 24 de mayo en el Friends Arena de Solna (Suecia), saldrán a la venta este viernes 17 desde 45 euros y hasta el próximo 28 de marzo, según informa UEFA en un comunicado.

Las entradas se podrán adquirir, desde las 12:00 horas (hora peninsular española), exclusivamente en la web oficial de la UEFA, y hasta el mediodía del 28 de marzo.

A los aficionados y al público en general se le asignarán más de tres cuartas partes de las entradas para la final. El aforo del estadio es de 48.000 localidades, y un total de 37.000 entradas estarán disponibles para los seguidores.

Los equipos finalistas recibirán hasta 10.000 entradas cada uno, mientras que alrededor de 17.000 saldrán a la venta para los aficionados de todo el mundo a través de UEFA.com.

Las entradas restantes están asignadas para el comité organizador local, las federaciones nacionales, los socios comerciales y los medios de comunicación, y para servir al programa de hospitalidad corporativa.

Para el proceso de venta en UEFA.com, las entradas no se venderán a los primeros que las soliciten sino que se llevará a cabo un sorteo para asignarlas.

Los precios oscilan entre los 45 y los 150 euros, y los interesados pueden solicitar hasta cuatro entradas por persona. Los aficionados serán informados por correo electrónico antes del 7 de abril si la solicitud ha tenido éxito o no y las localidades les serán entregadas a principios de mayo.

La UEFA pidio a los aficionados a que no compren entradas o paquetes de hospitalidad no autorizados, agentes o páginas web, ya que "esas entradas incumplirían los términos y condiciones de la UEFA, no serán válidas y los compradores podrían no ser admitidos en el estadio".