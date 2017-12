Abadía, de cara a la San Silvestre 2017: "Se puede correr perfectamente en 28:15"

El atleta español Toni Abadía aseguró poder correr la Nationale-Nederlander San Silvestre de Vallecas 2017 por debajo de 28:15 minutos "si todo va bien", un tiempo que le permitiría marcar su mejor registro tras los 28.26 que logró el pasado año en la prueba, finalizando tercero por detrás del vencedor eritreo Nguse Amlosom y el también hispano Ilias Fifa.

"Va a ser una carrera que se puede correr perfectamente en 28.15. Creo que va a hacer un poco de viento que va a jugar un papel fundamental en la estrategia. He renunciado al Europeo de Cross para centrarme en esta carrera y en el inicio de temporada. Si todo va bien, puedo estar en ese 28:15, que sería mi mejor marca en esta prueba", comentó este sábado en la rueda de prensa previa al evento.

"Este año ha sido muy bueno, después del problema que tuve en 2016. He conseguido marcas personales y me encuentro a un nivel de forma muy bueno. Sigo preparando el Maratón de Sevilla el 25 de febrero y tengo entrenamientos en mis piernas que me van a permitir reflejarlo", comentó Guerra en la rueda de prensa.