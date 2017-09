Alberto Contador: "Hoy ha habido de todo: cabeza, corazón y piernas"

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) se mostró contento con la jornada de este miércoles en la Vuelta a España, donde volvió a lanzar un ataque en búsqueda del podio de la general, con el que pudo "acercarse mucho", al tiempo que lamentó no lograr la victoria de etapa en Los Machucos.

El de Pinto reconoció que siguió al colombiano y después fue a por una victoria de etapa que se llevó el austriaco Stefan Denifl (Aqua Blue Sport). "He remontado hasta llegar a él, he ido cómodo detrás suyo, y cuando le he visto sufrir en una rampa, no lo he dudado. Ha sido una lástima no poder conseguir la victoria de etapa, sobre todo pensando en el equipo y la afición, pero quedan tres días duros por delante y a ver qué podemos hacer", afirmó.