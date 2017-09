Alberto Contador: "He visto que nos recortaban y he decidido guardar fuerzas"

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) reconoció que, una vez que vio que su nueva escapada en la decimonovena etapa de la Vuelta a España no iba a tener éxito, decidió "guardar fuerzas" para el decisivo sábado en la Vuelta a España, con el final en L'Angliru, donde opina que "puede pasar de todo", aunque sigue viendo el podio "lejos, aunque no lo pueda parecer".

"Tampoco esperaba menos. Era un final realmente difícil y habíamos metido dos compañeros delante, a Jarlinson Pantano para que disputara la etapa y a Edward Theuns para que me echara una mano. Sabía que había viento de cara y he pedido a mi mecánico que me pusiera 55 de plato para la bajada. Finalmente hemos visto que nos recortaban tiempo y he decidido guardar fuerzas para mañana", señaló Contador tras la etapa.