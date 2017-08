Alejandro Muscat, campeón de España de la clase Finn

El regatista catalán Alejandro Muscat se ha proclamado este lunes campeón de España de la clase Finn en el campeonato celebrado en el Real Club Náutico de Motril (Granada), después de una jornada sin mangas por la falta de viento, mientras que el menorquín Joan Cardona ha estrenado participación en la clase Finn alzándose con el campeonato juvenil y siendo subcampeón absoluto.

Muscat, regatista del Club Nàutic Garraf, lideró la competición en todo momento y consiguió cruzar la línea de meta en primera posición en las cinco pruebas disputadas a lo largo del campeonato. "Me he sentido muy cómodo en el agua, ha habido bastante viento estos días y estoy contento con cómo he navegado", indicó Muscat.