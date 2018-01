Alex Txikon y su equipo alcanzan el Campo 2 del Everest

Alex Txikon y su equipo han alcanzado este lunes, pese a las difíciles condiciones adversas, el Campo 2 del Everest, a 6.500 metros de altura, en su objetivo de ser el primero en hallar la cumbre más alta del mundo en invierno y sin oxígeno artificial.

El vizcaíno se mostró muy satisfecho con la jornada. "Estoy muy contento, no pensaba ni por asomo que fuésemos a alcanzar el C2 a 6500 metros en tan sólo una jornada y con un equipo reducido de sólo seis personas. De momento, creo que he de levantar el pie del acelerador y dosificar, puesto que esto no son los 100 metros, esto es una gran maratón. De momento, seis largas jornadas, muy duras, de las que estamos muy orgullosos", comentó.