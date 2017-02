Alfonso Cabello se pierde el Mundial de Ciclismo Adaptado en Pista de Los Ángeles por lesión

El ciclista Alfonso Cabello se perderá el Mundial de Ciclismo Adaptado en Pista, que se celebra en Los Ángeles (Estados Unidos) del 2 al 5 de marzo, debido a una caída que sufrió en diciembre que le produjo una lesión en el hombro y que le impidió entrenar con normalidad.

El seleccionador nacional Félix García Casas lamentó la ausencia del cordobés, que "se golpeó el hombro" en este percance, lo cual le ha impedido entrenar "con normalidad". "No está en condiciones de acudir", subrayó en declaraciones recogidas por 'rfec.com'.

De este modo, el técnico ha convocado para la cita mundialista a Juanjo Méndez (MC1), Maurice Eckhard (MC2), Eduardo Santas y Amador Granados (MC3), ambos medallistas junto a Cabello en velocidad por equipos en Río 2016, César Neira (MC4), Pablo Jaramillo (MC5) e Ignacio Ávila-Joan Font.

García Casas explicó que es la primera vez que se realiza un Mundial en el año post paralímpico y que además "se ha hecho de una forma apresurada". "No se nos comunicó hasta los primeros días de enero, es decir, con apenas siete semanas. Por ello, no estaba contemplado en la programación de los ciclistas, que están realizando un gran trabajo de forma individual para llegar en las mejores condiciones posibles a un evento que no tenían este año contemplado", apuntó.

"Y por otro, tampoco lo teníamos previsto en la planificación económico-deportiva de la federación. En este caso, se ha trabajado para poder acudir con garantías, en nuestra decidida apuesta por el ciclismo adaptado, aunque fuera una actividad que no estaba inicialmente en el calendario y que pese a la dificultades encontradas, nunca podríamos haber renunciado", sentenció.