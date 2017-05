Alonso: "Es una pena, creo que merecíamos acabar la carrera"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda-Andretti Autosport) dijo, tras haber tenido que abandonar las 500 Millas de Indianápolis a 21 vueltas para el final por una avería en su motor, que fue "una pena" porque creía que merecían "acabar la carrera" y demostrar lo que el equipo podía hacer.

"He sentido el ruido, la fricción del motor. He tenido que apartarme y he visto el humo saliendo del tubo de escape. Es una pena, creo que merecíamos acabar la carrera, experimentar la vuelta de después de acabar, no sabíamos la posición en la que podíamos haber acabado", explicó el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en declaraciones a ESPN tras su abandono.