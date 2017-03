Álvaro de Arriba: "Tenía la plata en las piernas, pero un bronce europeo no está mal"

El atleta español Álvaro de Arriba, que ha conseguido la medalla de bronce en la final de los 800 metros del Europeo de pista cubierta Belgrado 2017, ha dicho después de la carrera que pudo haber conseguido la medalla de plata aunque el bronce europeo le parece un gran logro en su trayectoria deportiva.

De Arriba señaló que llegó a la meta pensando en que podría haber tenido una medalla de plata. "Al final, contento por el bronce, pero sabiendo que tenía la plata en las piernas. Pero no me voy a quejar, que un bronce en un Europeo no está nada mal", reconoció el salmantino en declaraciones hechas a Teledeporte.

Además, afirmó que, durante la preparación de la cita continental, siempre tuvo en mente luchar por la presea de oro. "He demostrado que he podido luchar por el oro. Mi entrenador es el que sabe las cosas, y él me lo transmite a mí. Y aquí está el resultado", dijo.

Sobre lo bronco de la carrera, el flamante medallista de bronce europeo admitió que el parón de la carrera le dio "mucho miedo" y que estuvo cerca de caerse. "Sabía que la carrera era difícil, pero he salido muy bien en la última recta, a pesar del tropezón", añadió.

El medallista agradeció la labor que ha hecho su entrenador para preparale de cara al reto continental, y afirmó que se encontraba muy feliz por su mentor. "Al final yo lo digo siempre: yo soy el que corre, pero creo que el 99% del trabajo es gracias a él y, por eso, estoy aquí", aseveró.