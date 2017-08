Álvaro Martín: "He sabido aguantar, gestionar bien la fuerza e incluso autoagredirme"

El marchista español Álvaro Martín ha admitido estar satisfecho con su actuación y su octavo puesto en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Mundiales de Atletismo de Londres por saber "aguantar", "gestionar" y "autoagredirse" a pesar del cansancio acumulado, por quitarse la 'espinita' de tener que abandonar "hace cinco años" en los Juegos Olímpicos de Londres y que veía la medalla "muy cerca".

"Hasta los últimos tres kilómetros me veía muy cerca de la medalla, pero en el último cambio yo iba muy justo, los últimos seis kilómetros han sido durísimos para mí. Me quedo contento porque he sabido aguantar, gestionar bien la fuerza e incluso autoagredirme sabiendo que tenía que dar más incluso yendo muy cansado. Los dos últimos kilómetros han sido durísimos pero he conseguido plaza de finalista", explicó en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

A pesar de estar contento con su octava posición, a Martín le da "rabia" no haber podido pelear por "algo más". "Me sabe bien porque he vuelto. Hace 5 años tuve que retirarme en los Juegos Olímpicos de Londres, no me crecía la barba y hoy 5 años después ya me sale más barba y puedo ser finalista pero me quedo con la rabia de saber que podía haber peleado por algo más que un puesto de finalista", prosiguió.