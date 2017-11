André Villas-Boas competirá en la 40 edición del Dakar en la categoría de coches con un Toyota Hilux

El técnico portugués André Villas-Boas cambiará de deporte y afrontará el reto de competir en la próxima edición del Rally Dakar al volante de un Toyota Hilux, con su compatriota Rubén Faria como copiloto, confirmaron este miércoles los organizadores del 'raid'.

"Me comentó que necesitaría una preparación completa durante un año si quería conseguirlo y que era mejor que me orientara más bien al coche", apuntó. "Así que me puse en contacto con el Team Overdrive y voy a estar en la salida", añadió el portugués, que conducirá el 'pick-up' Hilux con el que el cataría Nasser Al Attiyah lograba imponerse en el Mundial.