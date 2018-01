Ariño: "Estoy un paso por delante del jugador que era antes"

El internacional español de balonmano Aitor Ariño ha asegurado que acude al Europeo de Croacia, donde llega como sustituto del lesionado Ángel Fernández, para "ayudar al equipo" en la posición que decida el seleccionador, Jordi Ribera, y ha afirmado que ahora es mucho mejor jugador que cuando ganó el Mundial 2013 con los 'Hispanos'.

"En esa etapa era junior, entré por lesión, y me pilló muy verde. Ahora ya me he formado como jugador, estoy un paso por delante del jugador que era antes y creo que puedo aportar mucho más al equipo que en ese Mundial. Espero que el resultado sea parecido o igual", señaló en declaraciones cedidas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).