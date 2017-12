Arturo Casado anuncia su retirada: "Con el oro en Barcelona demostré lo que valía"

El atleta madrileño Arturo Casado, oro en el Campeonato de Europa de 1.500 metros en Barcelona en 2010, ha anunciado este miércoles su retirada a causa de "las lesiones", que no le han dejado "estar al máximo nivel" a sus 34 años, a la vez que ha reconocido que con esa medalla en la Ciudad Condal demostró su valía.

"Las lesiones no me han dejado seguir entrenando como me gustaba y poder estar al máximo nivel. Me hubiera gustado decidir yo mi retirada y nos las lesiones pero lo he sabido llevar sin que pueda significar un trauma para mí. Al fin y al cabo hay más cosas, hay otras facetas que tengo que ir desarrollando poco a poco y en esas me he apoyado para afrontar esa retirada", confirmó el atleta madrileño a Europa Press.