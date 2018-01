Al Attiyah: "Claro que hemos atacado, pero no como locos"

El piloto catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) ha señalado que han "atacado" lo suficiente para adjudicarse la tercera etapa del Dakar y ha afirmado que la diferencia de tiempo respecto al francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), primero en la clasificación general, es algo que "no preocupa", ya que aún resta "mucha carrera por delante".

"Por supuesto que hemos atacado, pero no como unos locos. Las diferencias no nos preocupan porque aún queda mucha carrera por delante. Mañana nos toca abrir pista pero no será tan difícil como ayer porque tendremos las marcas de las motos", declaró tras la etapa.