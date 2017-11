Barcelona se tiñe de rosa con 31.000 participantes en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana

La ciudad de Barcelona se ha teñido de rosa con motivo de la decimotercera edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, una competición que mezcla deporte y solidaridad, y que ha contado con la participación de 31.000 mujeres, de entre las que la ganadora ha sido la boliviana Janeth Becerra.

"Aunque no me encontraba muy bien he podido marcar un buen ritmo para no jugarme la victoria al sprint. Es espectacular el ambiente en la carrera, o la salida, con más de 30.000 mujeres. Esto es único", afirmó Becerra tras su victoria.