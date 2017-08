Barguil (Team Sunweb): "Ayudaré en lo que pueda y lucharé por una victoria de etapa"

El ciclista francés Warren Barguil (Team Sunweb) ha asegurado que su principal objetivo en esta edición de la Vuelta a España, que comienza este sábado, es ayudar a su jefe de filas, el holandés Wilco Kelderman, y ha afirmado además que tratará de luchar "por una victoria de etapa", algo que ya logró en 2013.

"He podido descansar bien después de la Klasika de San Sebastián. Hice una fiesta para celebrar mis resultados en el Tour de Francia y hacer un reset para volver a empezar con frescura. No he cogido peso, y me he portado bien. Ya desde antes del Tour tenía marcado que correría La Vuelta para alcanzar otro nivel físico y nunca he cambiado de opinión. Las etapas de alta y media montaña se me adaptan bien", prosiguió.