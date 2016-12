Barreda: "Espero que todo vaya bien y pueda demostrar la experiencia que arrastro de estos últimos años"

El piloto español Joan Barreda (Honda) ha vaticinado que "va a ser un año diferente, con más navegación" en el Rally Dakar que comenzará el 2 de enero en Paraguay, donde espera "un nivel muy alto" y, a nivel personal, "demostrar la experiencia de esos últimos años" para aspirar a lo máximo.

"Creo que va a ser un año diferente, con más navegación. Va a ser diferente a los últimos Dakar y yo creo que será interesante. Van a volver esas etapas donde las diferencias van a ser mayores, donde habrá que sacar partido de esas situaciones complicadas en las que habrá pérdidas y grupos. Ahí es dónde hay que estar concentrado porque las diferencias esos días pueden ser muy amplias", analizó Barreda en declaraciones facilitadas por AMV.

El castellonense vaticinó que "todo va a ser importante,porque hoy en día el nivel es muy alto". Hay muchos pilotos rápidos y el nivel de la navegación ha subido. Hay muchos pilotos que navegan y abren pista rápido. Espero que todo vaya bien y pueda demostrar la experiencia que ya arrastro de estos últimos años. Tengo ganas de mostrar una buena navegación, porque a uno siempre le gusta y te da buenas sensaciones cuando sale bien", confió.

Respecto a su preparación, Barreda explicó que se marcó "una hora de ruta" que ha logrado "seguir al pie de la letra" con vistas a aumentar la fiabilidad a bordo de su Honda CRF450.

"Me ha permitido correr algunas carreras, que no son las habituales, pero también he tenido que renunciar a algunas carreras del Campeonato del Mundo. Al final el objetivo se ha conseguido y hemos hecho un buen programa de durabilidad de la moto. Tenemos mucha confianza y esperamos que este año la moto vaya bien", deseó.