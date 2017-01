Barreda: "Ha sido divertido atacar, me lo he pasado bien"

El piloto español Joan Barreda (Honda) mostró su satisfacción tras conquistar la octava etapa del Dakar 2017, la segunda en su cuenta, y aseguró que fue "divertido" atacar y ponerse al frente porque se lo pasó "bien" en la llegada del Rally a territorio argentino.

"La etapa ha tenido una primera parte con mucho agua y mucha niebla. Era muy complicado pilotar y no había visibilidad. Además había mucha zona de pozas y barro, donde, de hecho, me he quedado alguna vez enganchado. Pese a todo, hemos conseguido mantener la concentración en ese tramo", resumió Barreda, que ganó la etapa con 3:51 de ventaja sobre el austríaco Walkner.

"A partir de ahí, han sido pistas más rápidas, con montaña y piedra. En la última parte, con los neumáticos desgastados, la moto patinaba más. Hemos controlado y hemos podido mantener un buen ritmo hasta el final. Estoy contento y el ritmo ha sido bueno, aunque en pistas de menos navegación las diferencias siempre son menores", agregó el castellonense.

Por último, Barreda aseguró que vivió un día "divertido" por "atacar". "Me lo he pasado bien. Mañana partimos delante en la etapa reina del Dakar: una especial con mucha navegación, arena y temperatura. Intentaremos hacer una buena etapa", sentenció el español, noveno en la general de motos.