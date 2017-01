Barreda: "Ha sido una etapa magnífica"

El piloto español Joan Barreda (Honda) calificó de "magnífica" la cuarta etapa este jueves del Rally Dakar 2017, en la cual pudo disfrutar de "unos paisajes increíbles" sabiendo mantener la concentración en todo momento, además de guardar el liderato en motos entrando en segundo lugar.

"Muy contento con la etapa de hoy. La verdad es que ha sido una etapa magnífica. Sobre todo la primera parte, con unos paisajes increíbles, unas dunas muy difíciles y una navegación muy complicada. En un par de ocasiones he dudado, pero he mantenido la concentración hasta el final y he conseguido un buen resultado", apuntó.

Barreda se mantiene líder en la general provisional después de una larga etapa con llegada a Tapiza y más de 400 kilómetros de especial. "Son días en los que hay que aprovechar, con zonas de navegación que crean oportunidades. Yo lo he intentado aprovechar", afirmó.

"He intentado estar concentrado, mantener un buen ritmo y quedarme siempre por delante para que no tuvieran mi referencia, y al final ha salido bien. Ha sido un ritmo alto o muy alto, pero estamos ya buscando ir seguros. No necesitamos arriesgar, y no ya por la ventaja que haya, sino porque es bueno conservar: queda mucho rally, con muchas etapas aún y mucho por decidir", finalizó.