Barreda: "Todo lo que no sea ganar no sirve"

El piloto español Joan Barreda (Honda) lamentó no poder pelear por la victoria final del Dakar en la categoría de motos a falta de una etapa para echar el cierre al 'raid' sudamericano y recordó que a él y a su equipo "todo lo que no sea ganar no sirve".

"Me siento muy bien, he trabajado mucho y he tenido lo que buscaba, pero todo lo que no sea ganar no sirve. Mi equipo viene para ganar y el objetivo es muy claro, es lo que mostramos. No hemos hecho un planteamiento de carrera para hacer un tercero", indicó Barreda, segundo en la etapa de este viernes y quinto en la general.

"Al final lo que vale es lo que está en los papeles, es lo que sirve. Y yo me siento bien conmigo mismo por el trabajo que he hecho", incidió el castellonense, que se encuentra a 47 minutos y 31 segundos del primer puesto que ostenta el inglés Sam Sunderland.

Cuestionado por la etapa, Barreda destacó el "sobreesfuerzo". "Ha sido una buena etapa. He ido siempre abriendo pista y han sido muchísimos kilómetros encima de la moto, muchas horas y con la fatiga del sobreesfuerzo de abrir pista durante dos días seguidos. En la primera parte, en las dunas de San Juan, las pistas eran muy bacheadas y había más diferencias", recordó.

"Ha ido bien, pero he perdido un poco el rumbo en una zona donde había público y habían puesto unas cintas. Yo sabía que había que ir recto, pero me ha desconcertado ver el público y las cintas. Pensaba que habían preparado una variante y me he desviado hacia la izquierda, hasta que he visto realmente que no era por ahí. He vuelto y he perdido un par de minutos. A partir de ahí bien, contento y apretando en la última zona de los baches", resumió.

Además, Barreda comentó que "la navegación" no fue un problema en la undécima etapa porque se concentró "mucho" atacando, "abriendo pista con público por el medio, animales que me encontraba.... "Este tipo de etapas tienen un desgaste un poco mayor, porque no es desierto y te encuentras muchas cosas, pero ha salido bien y estamos contentos", añadió.

"Este sábado saldremos en la línea de estos últimos días: hacer un buen trabajo. Lo que hay que tener claro es que lo que no se haya hecho, ya no se va a hacer. Estoy satisfecho del trabajo que hemos hecho estos días. Este año he trabajado mucho y llegar aquí para poder mostrarlo es la satisfacción, lo que uno busca. Si trabajas y ves que no hay resultados o no salen las cosas, si que estaría más descontento o decaído", finalizó.